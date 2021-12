Pacheco e Tebet batem boca antes da promulgação da PEC dos Precatórios

Em sessão realizada nesta quarta-feira (8/12), para a promulgação parcial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios , a senadora Simone Tebet (MDB-MS) acusou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de não cumprir acordo firmado na Casa.

Senadora Simone Tebet discutiu com o presidente da Casa durante sessão de promulgação da PEC dos Precatórios, em Brasília

Previamente, um acordo firmado entre os líderes do Senado garantia a permissão para “fatiar” o texto que seria encaminhado para a promulgação na Câmara dos Deputados. O objetivo seria agilizar os processos burocráticos para a aprovação definitiva da PEC antes do fim do ano. Em contrapartida, não seriam promulgados aqueles artigos que dessem espaço fiscal sem vinculação.