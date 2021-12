Janaína elogia leitores da Time por elegerem Bolsonaro personalidade do ano

A deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL) elogiou a escolha por voto popular divulgada pela revista "Time", que elegeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) como personalidade do ano. “Ele merece o título de personalidade do ano. No mundo, foi o líder que melhor representou a resistência às verdades dadas”, escreveu em seu perfil no Twitter, nesta quarta-feira (8/12).

A deputada, declaradamente ultraconservadora, definiu o estilo político do presidente como “peculiar” e afirmou que ele vem “incorporando a luta pela autonomia individual, no Brasil e no mundo”.

Concordando, ou não, com os posicionamentos do Presidente frente à pandemia, penso que ele merece o título de personalidade do ano. No mundo, foi o líder que melhor representou a resistência às verdades dadas. Todos sabem que concordo com ele em alguns pontos e divirjo em outros. %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) December 7, 2021

Personalidade do ano

Bolsonaro foi eleito personalidade do ano em votação popular pelos leitores da "Time", revista norte-americana. O presidente recebeu 24% dos votos e ficou à frente, inclusive do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





Com 9 milhões de votos computados, a enquete foi feita virtualmente e levou em consideração a opinião do público sobre quem foi mais influente ao longo do ano. O resultado foi anunciado, nesta terça-feira (7/12), pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, em um evento no Palácio do Planalto.

Uma das fortes aliadas de Bolsonaro durante as eleições de 2018, publicamente Janaina ainda defende algumas atitudes do presidente. “Para ser considerada uma 'personalidade', a figura pública precisa ser única. Nessa perspectiva, a escolha me pareceu justa”, disse.