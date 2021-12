Senador Rodrigo Pacheco avaliará troca do índice IGP-M pelo IPCA

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), em encontro com o Presidente do Sindilojas-BH, Nadim Donato, para discussão do apoio ao movimento dos Sindicatos Empresariais e outras Entidades (foto: Reprodução/Senador Rodrigo Pacheco)

Nessa terça-feira (7/12), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), se encontrou com o presidente do Sindilojas-BH, Nadim Donato, para discutir o apoio ao movimento dos Sindicatos Empresariais e outras Entidades.Na ocasião, os dois ainda falaram a respeito de auxílio em ação tramitada no Supremo Tribunal Federal, em que se requer a troca do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), para contratos de locação.Após o encontro, o Senador avaliou a importância do pedido realizado na ação judicial tanto, para os lojistas quanto para os locatários. No momento, o IGP-M nos últimos 12 meses atingiu o teto de 37%, valor elevado em comparação ao IPCA, que acumula 11% no mesmo período.Rodrigo Pacheco se prontificou a analisar a questão e acompanhar a tramitação da ação em curso no STF.