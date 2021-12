Queiroga: 'Como diz o presidente, é melhor perder a vida do que a liberdade

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se posicionou contra a adoção do passaporte da vacina pelo governo brasileiro. Durante uma coletiva nesta terça-feira (7/12), Queiroga citou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que é melhor perder a vida do que a liberdade.





“O que estamos fazendo tem dado certo porque nós respeitamos as liberdades individuais e o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas, livremente. O presidente ainda há pouco falou: 'às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade.”





No lugar do passaporte da vacina, o governo vai adotar uma quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados que saírem de outros países e desembarcarem no Brasil. A medida atende parcialmente às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





A vigilância defende maior restrição no acesso de estrangeiros ao país e a exigência de um certificado de vacinação completa contra a COVID-19, conhecido como passaporte da vacina.





*Estagiária sob supervisão