Mendonça 'usa' Flávio para agradecer a Bolsonaro por 'honra' de indicação

STF: André Mendonça foi indicado por Bolsonaro em julho (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

André Mendonça, ex-ministro da Justiça, utilizou uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal , para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter sido indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça é inquirido nesta quarta-feira (01/12) para que os parlamentares possam, justamente, formar opinião acerca de sua possível ida à Suprema Corte."Muito me honrou esse reconhecimento público que o presidente Jair Bolsonaro fez à minha pessoa. Fico extremamente feliz e grato porque vossa excelência (Flávio) está aqui, hoje, manifestando apoio público à indicação, como fizera em outros momentos, em privado", disse Mendonça.Além de ex-ministro, Mendonça também foi advogado-geral da União. Ele prometeu que, se passar pelo crivo do plenário do Senado, atuará no Supremo tendo a Constituição Federal como guia."Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, aproveito para fazer esse registro público de agradecimento, em seu nome, à figura do presidente da República, por honrar-me com a indicação para submeter-me, hoje, a essa sabatina, com a perspectiva de avaliação de uma possível integração ao Supremo Tribunal Federal".O PL foi um dos partidos que garantiu contribuir com votos favoráveis para concretizar a indicação de Mendonça. O sabatinado classificou o apoio da legenda como uma "honra".Ao se dirigir ao indicado do pai, Flávio Bolsonaro afirmou que o currículo de Mendonça "fala por si" "Quero ser testemunha de sua lealdade, não a pessoas, mas a princípios judaico-cristãos. Ninguém que venha a votar em vossa excelência vai ser surpreendido, caso o Senado aprove, quando o senhor estiver exercendo essa importante função no Supremo Tribunal Federal, porque sabe exatamente o pacote que o senhor traz consigo", falou.