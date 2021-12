Ex-secretário de Saúde de Conceição da Aparecida é acusado de peculato

Investigação foi conduzida pela delegacia de Polícia Civil de Conceição da Aparecida (foto: PCMG)

O ex-secretário de Saúde de Conceição da Aparecida, no Centro-Oeste do estado, um homem de 39 anos, foi indiciado pela Polícia Civil, pelo crime de peculato, depois do desaparecimento de um notebook.

A queixa foi registrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da Aparecida, em 19 de agosto de 2015, informando que o aparelho não havia sido devolvido por ocasião da transição de governo.

O suspeito foi ouvido durante as investigações e informou que o notebook desaparecido era sucata e teria sido encaminhado ao setor próprio da prefeitura, para que fosse dada a baixa do equipamento.

No entando, as investigações apontaram, depois de recolhidos documentos, e testemunhas foram ouvidas, que na ocasião não foi adotado qualquer procedimento formal para a baixa do equipamento.

As testemunhas afirmaram, em depoimento, que não tinham qualquer informação ou tomaram conhecimento de que houvesse qualquer defeito no equipamento desaparecido. O inquérito já foi remetido para a Justiça.