Secretário de Agricultura de Japonvar é investigado por crime de peculato

Escavadeira usada pelo secretário (foto: PCMG/Divulgação)

no Norte de Minas, foi indiciado pela Polícia Civil por. As investigações apontam a utilização indevida de bem público pelo suspeito, quando uma escavadeira e uma motoniveladora do município foram flagradas na propriedade rural do investigado.Segundo foi apurado pelos policias civis, os equipamentos eram usados na preparação de terreno para a construção de um parque de leilões. Segundo levantamento dos investigadores da Delegacia de Polícia Civil, em Brasília de Minas, responsável pela apuração, o crime aponta um prejuízo aos cofres públicos municipais estimado em, e poderia ter sido maior, caso não houvesse a intervenção da polícia.O suspeito tentou se defender, apresentando cópia de lei municipal que prevê possibilidade de utilização do bem público em situações específicas, porém, os requisitos não foram preenchidos pelo secretário, que também é produtor rural.Para que isso fosse permitido, deveria ter ocorrido uma contraprestação ao município, o que não ficou comprovado. Os policiais trabalham também nos indicativos dePeculato significa crime que consiste na subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda; abuso de confiança pública.