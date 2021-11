Bolsonaro diz que formação militar foi mais difícil do que ser presidente

Bolsonaro estava acompanhado na cerimônia do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lembrou há pouco sua formação na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e disse que os militares defendem a Constituição, a democracia e a liberdade, em discurso durante solenidade na instituição, em Resende (RJ), na porção fluminense do Vale do Paraíba. "Em momentos difíceis à frente da Presidência, vejo o que passei aqui (na Academia Militar das Agulhas Negras) e me conforto dizendo que aqui foi mais difícil. Quem passa por aqui sabe o que são essas dificuldades", afirmou Bolsonaro, citando ensinamentos de lealdade, humildade e disciplina na cerimônia de entrega de Espadas aos Novos Aspirantes, realizada na manhã deste sábado em Resende (RJ).Bolsonaro afirmou também que os militares estão "prontos" para defender a liberdade do País. "A vocês jovens aspirantes, agora integrando o Exército brasileiro, passa uma enorme responsabilidade, maior até que defender a vida dos nossos cidadãos é defender a nossa democracia e a nossa liberdade. Juramos dar a vida à Pátria e este juramento está muito vivo. Não ousem roubar nossa liberdade, estamos prontos para defendê-la. Nós militares respeitamos a nossa Constituição", disse o presidente. Ele também afirmou que o Brasil aprende com os erros de outros países.Bolsonaro estava acompanhado na cerimônia do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto.Antes da cerimônia, o presidente acenou para apoiadores e caminhoneiros que passavam pela Rodovia Presidente Dutra em frente ao Hotel de Trânsito da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), na porção fluminense do Vale do Paraíba, no início da manhã deste sábado, 27. Bolsonaro chegou à cidade no fim da tarde de sexta-feira, 26, para participar da solenidade de entrega do Aspirantado 2021 aos cadetes do 4º ano da Aman, marcada para as 11 horas.O presidente é egresso da Aman, onde se formou em 1977. Na noite de sexta, Bolsonaro foi até um trailer comer cachorro-quente, como tradicionalmente faz quando visita Resende.