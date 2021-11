Flávio Dino: não há uma saída simples para conjuntura econômica atual do País

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB/MA) afirmou que não há uma "saída simples" para a atual conjuntura do País, se referindo ao cenário econômico e à desigualdade social. "Não há uma saída simples. Não há espaço para uma espécie de salve-se quem puder, ou seja, a lei da selva, em que alguns conseguem sobreviver nessa conjuntura de dificuldades e outros estariam supostamente condenados ao perecimento e ao sofrimento", afirmou Dino durante o 4º Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública, realizado pelo Centro de Liderança Pública neste sábado.



Na avaliação de Dino, a identificação de soluções para esta conjuntura deve passar pela Constituição Federal, que preza pela redução das desigualdades e pela justiça social. "Lamentavelmente, vemos retrocessos e muitos planos. Me refiro às dificuldades presentes que o Brasil atravessa em que a inflação ameaça muito durante os lares brasileiros", afirmou Dino, citando que a pandemia do coronavírus trouxe sequelas sanitárias, educacionais, econômicas e sociais. "Por isso, temos que identificar o caminho certo: quais as tendências mais adequadas para mudar essa realidade que não serve ao Brasil", disse. O governador acrescentou que os principais instrumentos de justiça econômica estão ligados à União, como moeda, crédito, câmbio e instituições de fomento.