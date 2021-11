Leite sobre a volta das prévias: 'Que cada tucano vote com o coração'

Eduardo Leite (foto: Sergio Lima/PSDB) O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comemorou nesta sexta-feira (26/11) a retomada das prévias tucanas.

Pelas redes sociais, Leite chamou a decisão da retomada de certeira.

Vamos ao voto! Decisão acertada de @BrunoAraujo456. A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos! Que cada tucano vote com o coração e esperança! Vamos juntos pra uma candidatura com a cara do PSDB! #vote453 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 26, 2021

O PSDB vai retomar suas prévias presidenciais a partir de amanhã (27/11), das 8h às 17h. A ideia é concluir a votação no próprio sábado, com o anúncio do candidato escolhido até às 20h.



Participam da disputa o governador de São Paulo, João Doria, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e Leite.

As prévias do PSDB foram interrompidas ainda na manhã do último domingo (21/11), por causa de um problema no aplicativo de votação fornecido pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). Desde então, a cúpula do PSDB vem testando empresas para substituí-las.