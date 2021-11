Renan sobre Carlos Bolsonaro: 'Tem que encarar a face dura da Justiça'

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, atacou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) nas redes sociais, após o filho “02” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresentar notícia-crime contra a comissão no Supremo Tribunal Federal (STF)





“Carlos Bolsonaro quer apresentar notícia-crime contra a CPI. Mas o que ele tem que apresentar são explicações para seus crimes provados, suas proezas no Gabinete do Ódio, as notícias falsas que criou e que provocaram mortes. Ele e seu bando terão que encarar a face dura da Justiça”, disse Renan.

Carlos Bolsonaro quer apresentar notícia-crime contra a CPI. Mas o que ele tem que apresentar são explicações para seus crimes provados,suas proezas no Gabinete do Ódio,as notícias falsas que criou e que provocaram mortes. Ele e seu bando terão que encarar a face dura da Justiça. %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) November 25, 2021

Carlos foi apontado pela CPI como chefe do “gabinete do ódio”. O grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas.





“Ele tava doido para vir aqui falar e a gente não deu essa oportunidade. Encaminhamos para o MP-RJ a denúncia, mas não senti firmeza no procurador do Rio. Espero que o MP possa fazer a investigação contra o maior responsável por fake news que matou milhares de pessoas: Carlos Bolsonaro”, afirmou Aziz.

O vereador apresentou ao Supremo notícia-crime pedindo a investigação de Renan e Aziz, enquanto estavam à frente da CPI, por prevaricação e violação de sigilo funcional.