Alcolumbre anuncia sabatina de André Mendonça para semana que vem

Na reunião, Alcolumbre disse que recebeu apelos a respeito da sabatina feitos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e reclamou de críticas da imprensa a esse respeito. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu a prerrogativa de cada instituição do Senado.“Então, cabe, está claro, a todos os presidentes das comissões, que cabe ao presidente fazer a pauta porque, se não fosse assim, para reflexão, o Senado Federal poderia fazer as pautas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais regionais. Cada um faz sua pauta. Cada presidente tem autonomia e autoridade conferida para fazer a pauta e a agenda que é necessária. Tanto que tem que escolher entre 1,7 mil propostas quais serão as 15 que estarão pautadas, neste exemplo claro da sessão de hoje”, disse.

Pacheco anuncia 'esforço' e sabatina de Mendonça deve ocorrer no fim do mês

Alcolumbre disse que vai seguir a decisão de Pacheco e fazer a sabatina de todas as autoridades indicadas na comissão na próxima semana, entre 30 de novembro e 2 de dezembro.O próprio André Mendonça esteve no Senado pela manhã e sinalizou para a expectativa da sabatina durante esse período de esforço concentrado para votações, conforme a

André Mendonça, indicado para o cargo de ministro do STF, esteve no Senado na manhã desta quarta-feira (24). Ele sinalizou que há a expectativa de que sua sabatina na CCJ ocorra na semana do esforço concentrado, de 30 de novembro a 2 de dezembro. pic.twitter.com/vAYVW7NrWz

A indicação de André Mendonça foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 13 de julho e foi protocolada oficialmente no Senado em 3 de agosto, após o presidente Jair Bolsonaro anunciar o ministro "terrivelmente evangélico". O documento chegou formalmente na CCJ no dia 19 de agosto, há quase 100 dias.





No Senado, Alcolumbre foi alvo de insatisfação até mesmo entre aliados e recebeu críticas. Um dos motivos apontados nos bastidores foi a falta de atendimento do governo Bolsonaro a emendas parlamentares de interesse do senador. O presidente da CCJ negou ter qualquer motivo não republicano para a decisão.









%u201CMeu protesto não é religioso, não é nem político, muito menos partidário. Eu desejo, cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do Regimento%u201D, disse o senador @esperidiaoamin_ ao comentar críticas sobre o atraso de sabatinas de autoridades na CCJ. #AndreMendonça #sabatina pic.twitter.com/o1M5xFiuL5 %u2014 TV Senado (@tvsenado) November 24, 2021

O presidente da CCJ atribuiu para si próprio o direito de decidir sobre a sabatina, mas foi criticado por colegas. O senador Esperidião Amin (PP-SC) chegou a pedir que Pacheco entrasse em campo para intervir na situação e puxasse a indicação diretamente para o plenário, o que não ocorreu, argumentando que o regimento obrigaria a CJJ a examinar as proposições em tramitação em um prazo de 20 dias úteis.





"O meu protesto é institucional e vou continuar protestando porque não estou pedindo favor nem estou apelando", disse Amin após o anúncio de Alcolumbre, chamando a fala do senador de homilia. "Vossa Excelência é súdito do regimento e neste caso está sendo um súdito rebelde."

André Mendonça é ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União. Em julho, ele foi indicado por Bolsonaro à 11ª vaga no STF , no lugar de Marco Aurélio Mello, que se aposentou. Mendonça só pode assumir a cadeira se for aprovado pela CCJ do Senado e pelo plenário.