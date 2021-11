Doria e Virgílio anunciam 'novo app' para as prévias do PSDB

AM

Arthur Virgílio e João Doria (foto: Luis Blanco/Equipe JD/Divulgação ) O PSDB anunciou nesta terça-feira (23/11) que contratou um novo aplicativo como um “Plano B” para conclusão das prévias do partido. O aplicativo anterior apresentou problemas e acabou resultando no atraso das eleições internas no último domingo (21/11).

A informação foi anunciada em coletiva de imprensa dada pelo governador de São Paulo, João Doria, e o senador Arthur Virgílio. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e candidato nas prévias, não estava no local.

“A nossa posição é favorável à nova tecnologia adotada pelo PSDB para que as prévias sejam realizadas de forma segura, soberana e ampla para complementar a votação iniciada no último domingo. Por razões tecnológicas, ela não foi concluída. Mas, agora, até o próximo domingo, ela será completamente concluída”, disse Doria.

O aplicativo contratado pelo partido no domingo foi feito pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentou falhas e instabilidade, o que levou à suspensão da votação.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Eduardo Leite afirmou que não havia um acordo sobre a contratação da nova empresa.

Os tucanos estimam que apenas 8%, dos quase 44.000 votantes, conseguiram confirmar o voto.

As prévias vão definir quem será o candidato do PSDB na eleição para presidente da República em 2022.