Arthur Lira: 'Minha reeleição não depende da reeleição de Bolsonaro'

Presidente da Câmara afirmou que a reeleição à presidência depende de diversos fatores (foto: Reprodução/Ueslei Marcelino) Em uma entrevista à Folha de São Paulo, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou que sua reeleição não está atrelada à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em 2022. Deputado federal por Alagoas, Lira está no seu terceiro mandato e foi eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2021.









O deputado Arthur Lira, que pretende se candidatar novamente em Alagoas, afirmou que, em uma reeleição na Câmara dos Deputados, há muitas variáveis e que não tem trabalhado pensando nisso. Para ele, a sua reeleição à presidência irá depender dos demais deputados.



Quando questionado se a sua reeleição depende diretamente da vitória de Bolsonaro nas urnas em 2022, ele afirmou que a eleição de um candidato à Câmara depende de diversos fatores, e que apesar do apoio do governo ser favorável, não é a única questão determinante.



"A eleição da Câmara tem diversos componentes. Tem os nomes apresentados. Tem a situação política do momento. Tem toda uma estrutura pretérita de perfil, do que um pensa, o outro não pensa. É determinante o apoio do governo? É. Às vezes um governo se elege e quer ter um candidato, e ajuda. Mas não só isso. Muitos governos foram derrotados nas suas iniciativas, inclusive recentemente.", ressaltou.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra