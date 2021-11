Kalil: 'Quem está tentando resolver o problema dos ônibus é a PBH'

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) A possibilidade de uma greve dos motoristas do transporte público de Belo Horizonte levou o prefeito Alexandre Kalil (PSD) a criticar o resultado da CPI da BHTrans, da Câmara Municipal. Nessa sexta-feira (19/11), Kalil disse que, mesmo com o indiciamento sugerido pelo Legislativo, é a Prefeitura de BH (PBH) quem resolve os problemas da cidade.







Foi a primeira manifestação pública de Kalil sobre o assunto após os pedidos de indiciamentos por parte da Câmara de BH. A Comissão Parlamentares de Inquérito (CPI) da BHTrans sugeriu o indiciamento de Kalil ao Ministério Público por peculato, prevaricação, condescendência criminosa , em 8 de novembro.

A crítica de Kalil partiu após um questionamento sobre o Comitê de Repactuação do Contrato dos Ônibus e Reformulação de Tarifas do Transporte Coletivo de BH, organizado a partir dos trabalhos da CPI da BHTrans. O comitê foi suspenso a partir de decisão da prefeitura.

"O problema do comitê é o seguinte: quando pedem a suspensão do contrato, que nós vamos avaliar, não tem suspensão, o comitê está suspenso, e nós vamos tratar numa mesa, vamos colocar lideranças, vamos fazer audiência pública, vamos apresentar para a Câmara, vamos fazer tudo que tem que ser feito", disse Kalil



"Temos que começar uma conversa séria sobre transporte público. Parece que só Belo Horizonte tem este problema, não parece que é um problema nacional, porque eles resolvem, eles pagam, eles dão subsídio, eles dão óleo diesel, cada um está se virando do jeito que pode. Agora, não pode é essa guerra de microfone, porque isso é muito bonito, mas isso não vai resolver o problema", completou.





Sobre a mesa citada por Kalil para tratar do transporte público, ela seria composta também pelo vice-prefeito Fuad Noman (PSD); o procurador-geral do município, Castellar Guimarães Filho; o presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans), Diogo Prosdocimi; o secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão; o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH (SetraBH), Raul Lycurgo.



Paralisação segue prevista

Os motoristas de ônibus reivindicam um reajuste salarial que, segundo a classe, não é concedido há dois anos.