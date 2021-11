Novo texto da MP que recria Ministério do Trabalho deve ser votado terça

Texto deve ser votado nesta semana, entre terça e quinta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados (foto: Edvaldo Rikelme/Câmara dos Deputados) A votação de um novo texto a respeito da recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social deve marcar a semana de trabalhos na Câmara dos Deputados. A Medida Provisória (MP) 1.058/21, editada em julho deste ano, pode ser votada a partir de terça-feira (16/11) e, com as adições, transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo.









O relator da MP que recria o Ministério do Trabalho é o deputado federal José Nelto (Podemos-GO). Contudo, o goiano apresentou um substitutivo que também cria o Domicílio Eletrônico Trabalhista.





O dispositivo permite ao Ministério do Trabalho que o empregador seja notificado, por comunicação eletrônica, sobre atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. Também consta no substitutivo uma alteração na Lei do Seguro-Desemprego.





A intenção é de que o Ministério do Trabalho faça o trabalho de fiscalizar o pagamento do vencimento do trabalhador que estiver com o contrato suspenso para participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador.





O substitutivo deve passar pela Câmara dos Deputados e seguir para o Senado Federal, sem necessidade de sanção presidencial.