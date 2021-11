"Não ouvir os prefeitos sobre o projeto do Rodoanel é crime", diz Kalil

Kalil fala sobre projeto do Rodoanel em sua conta no Twitter (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Em sua conta no Twitter, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), falou sobre a polêmica que ronda o projeto do Rodoanel da Região Metropolitana da capital mineira. Até o momento, o prefeito afirma não ter sido convidado pelo governo de Minas para discutir o andamento da obra, considerada uma das maiores já aventadas no estado.