ALMG derruba veto de Zema sobre transporte fretado

Manifestação no plenário da ALMG (foto: Reprodução da internet/Twitter/assembleiamg) Por 40 votos a 17, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) derrubaram o veto parcial do governador Romeu Zema (Novo) à Proposição de Lei 24.886, de 2020, que regulamenta o fretamento de veículos de transporte coletivo para viagens intermunicipais e metropolitanas. Eram necessários 39 votos para derrubar ou manter o veto. Sendo assim, a Lei 23.941 passa a valer com o texto aprovado em dois turnos pelo Legislativo. A reunião extraordinária terminou pouco antes das 12h30 desta quarta-feira (10/11).









Por outro lado, o governador manteve vedada a prestação de serviços de fretamento com características de transporte público. Por fim, concordou que a prestação que o fretamento contínuo ou eventual deve estar sob regulação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), conforme especifica o artigo 1º do projeto.









#Plenário rejeita veto do gov. à proposição q regulamenta transporte fretado.Ficam valendo:

%uD83D%uDD3AProibição da venda de passagem individual

%uD83D%uDD3ACircuito fechado:ñ pode captar passageiro em outra cidade q ñ a de origem

%uD83D%uDD3AEnvio da lista de passageiros em até 6h antes do início da viagem pic.twitter.com/AbmQqgX7U6 - Assembleia de Minas (@assembleiamg) November 10, 2021 %u2753Transporte fretado - O q acontece agora, c/ a rejeição do veto parcial do governador?

%u26A0%uFE0FSegdo o Regimento Interno da ALMG, sendo o veto rejeitado, o governador deverá transformar a proposição em lei em 48h. Vencido o prazo sem decisão do Executivo, a tarefa caberá à Assembleia. %u2014 Assembleia de Minas (@assembleiamg) November 10, 2021



Representantes das empresas que operam por apps e rodoviários do transporte regular acompanharam a votação hoje (foto: Reprodução da internet/Twitter/assembleiamg)

Segundo a ALMG, ao justificar o veto, o governador de Minas afirmou que o serviço de transporte fretado de passageiros diz respeito à autonomia privada garantida aos cidadãos e empresas pela constituição. “Logo, de acordo com o governador, insere-se no âmbito das relações contratuais dos interessados, nos termos da Constituição Federal, que assegura direitos fundamentais individuais como a liberdade de contratação, a livre iniciativa, o livre exercício profissional e a proteção ao consumidor”, diz a casa.





Segundo o regimento interno da casa legislativa, a partir de agora, Zema tem 48 horas para transformar a proposição em lei. Caso o prazo vença sem a decisão do Executivo, a tarefa passa aos deputados estaduais.



O tema gerou polêmica e resultou na mobilização das categorias, que fizeram vários protestos nos últimos meses. De um lado, fretadores acreditam que, a proposta da forma que estava inviabilizaria a atividade em Minas Gerais. Do outro, representantes das empresas de transporte regular temiam que o veto resultaria em 250 mil trabalhadores desempregados e que as empresas que trabalham com aplicativo precarizam direitos trabalhistas.





Integrantes das duas categorias acompanharam a votação dentro e fora da ALMG nesta manhã. (Com informações de Cecília Emiliana)