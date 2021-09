Zema veta parcialmente projeto sobre transporte fretado de passageiros

Zema diz que vetos garantem aos mineiros o direito de escolher o serviço de transporte rodoviário intermunicipal que quiserem (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A. PRESS)





O governador Romeu Zema (Novo) confirmou vetos parciais ao projeto que regulamenta o transporte fretado no estado, em postagem no Twitter ontem. "O Projeto de Lei 1.155/2015, aprovado na Assembleia Legislativa, será vetado para garantir aos mineiros o direito de escolher o serviço de transporte rodoviário intermunicipal que melhor lhes convém. Os empregos gerados pelas empresas concessionárias são importantes e estaremos sempre abertos ao diálogo. Porém, a evolução dos serviços é essencial para acompanhar a modernização e melhora do atendimento", escreveu Zema. Segundo a assessoria do governador, o veto é parcial e deve ser publicado na edição de hoje do Minas Gerais, o diário oficial do estado.





Os pontos vetados correspondem aos artigos 3º, 4º, 5º e aos incisos I e III do artigo 6º do projeto. Trata-se dos itens mais criticados pelos fretadores que atuam por meio de aplicativos como a Buser, tais como obrigatoriedade de apresentação de uma lista de passageiros com seis horas de antecedência e a exigência de que os clientes façam a viagem de ida e volta. Zema também barrou a proibição aos ônibus de pararem em rodoviárias e à compra de passagem por meio de terceiros ou por aplicativos.





Por outro lado, o governador manteve vedada a prestação de serviços de fretamento com características de transporte público. Por fim, concordou que a prestação que o fretamento contínuo ou eventual deve estar sob regulação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), conforme especifica o artigo 1º do projeto.





O projeto de lei é de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT) e foi aprovado em segundo turno em 31 de agosto. Em julho, o Legislativo anulou em segundo turno o Decreto de Liberdade de Transportes, publicado por Zema em fevereiro. Em razão da pandemia, o texto flexibilizava as normas para o setor e abria o mercado para aplicativos que trabalham com o aluguel de coletivos. Para os fretadores, a medida levaria à extinção mais de 50 mil empregos de trabalhadores. Seriam impactados cerca de 2 mil empresas do setor do turismo e o funcionamento de 8 mil ônibus.





Já as empresas e trabalhadores do setor tradicional defendem que o veto compromete direitos trabalhistas de mais de 250 mil empregados do transporte regular, que podem ter o vínculo empregatício precarizado.





REAÇÃO Os vetos devem gerar novo embate de Zema com o Legislativo estadual. O deputado Alencar da Silveira Jr. disse que recebeu a notícia do veto com indignação. Segundo ele, Zema se rendeu à pressão do que chama de "marketing das redes sociais". O parlamentar acredita que o embargo pode culminar na piora do serviço prestado aos usuários. "Hoje, mesmo com uma concessão que obriga as empresas a atenderem cidades localizadas nos confins de Minas, temos 148 entre os 853 municípios sem transporte interestadual. Se o veto for mantido, escrevam o que vou dizer: teremos mais de 500. As pessoas se esquecem de que a Buser só roda se o ônibus encher e em rotas que dão lucro. Quem é que está pensando no morador de cidades minúsculas, que também precisam se deslocar?", questiona o parlamentar.





"Fora que a qualidade do transporte também vai piorar. A Uber já nos deu uma amostra disso. Se o governo quer regulamentar os aplicativos, nós estamos totalmente abertos. O que não podemos é deixar passar esse contrabando", completa o pedetista.





O deputado Celinho Sinttrocel (PCdoB) também criticou. "Já comecei a conversar com cada um dos deputados e estou pronto para mobilizar rodoviários e usuários do transporte interestadual e toda a população pela derrubada desse veto absurdo. Vamos organizar também um abaixo-assinado, que entregaremos ao presidente da Casa, Agostinho Patrus (PT). No que depender de mim, esse erro que o governador está cometendo será corrigido", disse.





Segundo ele, os vetos descaracterizam o projeto e travam a retomada da geração de empregos no estado. "Vamos assistir a uma quebradeira geral de empresas de ônibus e à demissão em massa de 250 mil trabalhadores rodoviários, pois ninguém mais vai querer atuar formalmente no setor", afirmou. "Se você pode atuar no aplicativo sem precisar adquirir concessão e com regras muito mais flexíveis, por que manter empresa com empregados diretos, pagando impostos e fazendo trajetos intermunicipais que não dão lucro nenhum? Vai todo mundo para o aplicativo", afirmou o parlamentar também.





Deputados contrários ao projeto dizem que já esperavam novo ''round'' da batalha na ALMG e se preparam para brigar pela manutenção do veto do governador. Diria que teremos um trabalho intenso para manter o veto, mas queremos fazer isso da maneira mais republicana possível, com muito diálogo. Queremos mostrar aos nossos colegas da Assembleia e a toda a população que é possível termos um transporte mais barato, mais seguro e mais justo", afirmou Guilherme da Cunha (Novo).





Ele rebate as críticas de que o projeto seria responsável pela precarização dos vínculos empregatícios no tranporte rodovíário. "Quem diz isso não leu a proposta. Ela determina que o motorista, por exemplo, precisa ser fichado em uma empresa para atuar no fretamento. A diferença é que ele poderá ser formalmente empregado em mais de 1.800 empresas do estado, e não apenas nas poucas empresas que, hoje, dominam o transporte intermunicipal em Minas", afirmou.





PONTOS VETADOS





Art. 3º – Determinava o envio obrigatório da relação nominal de passageiros ao DER-MG A lista deveria ser a mesma em todos os trechos da viagem. O artigo previa ainda a exigência de que os clientes fizessem a viagem de ida e de volta.





Art. 4º – O envio da lista para autorização do DER-MG deveria ser feito com ao menos seis horas antes do início do primeiro trecho da viagem.





Art. 5º – Fixava que a relação nominal dos passageiros a serem transportados poderia ser parcialmente alterada, no limite de dois passageiros ou de 20% (vinte por cento) da capacidade do veículo.





Art. 6º – (Incisos I e III).





I - Proibia a comercialização de passagens de forma individualizada ou por meio de aplicativos.





III - Vedava o embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário e em terminais rodoviários utilizados pelo transporte coletivo público.