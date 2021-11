Bolsonaro relembra facada ao lamentar morte de Marília Mendonça

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lamentou neste sábado (6/11) a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, em um trágico acidente aéreo , na tarde de sexta-feira (5/11), em Piedade de Caratinga (MG). O chefe do Executivo federal também prestou condolências às famílias das demais quatro vítimas que estavam a bordo da aeronave

Chefe do Executivo federal lamentou a morte prematura da artista durante um vídeo gravado no 5° Esquadrão de Cavalaria, em Castro (PR)

Bolsonaro aproveitou a ocasião para relembrar o atentado que sofreu em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. “O que eu mais pedi a Deus foi para não deixar a minha filha de 8 anos órfã. E, agora, com a Marília e mais quatro passageiros, aconteceu esse acidente lamentável”, comentou o presidente, lembrando que a artista deixa um filho de um ano e 11 meses

“Não sou pastor e nem padre, mas, por coincidência, eu falei durante a semana que a única coisa certa nessa vida é um ponto final para todos nós. Tão jovem e faleceu!”, destacou Bolsonaro, durante um vídeo gravado no 5° Esquadrão de Cavalaria, em Castro (PR).

“É um sentimento de profundo vazio que acontece no nosso meio quando uma pessoa da nossa família ou de conhecimento nosso pela sua vida, pelo seu profissionalismo, nos deixa. Pedimos a Deus que conforte a ela e os familiares dos quatro que estavam com ela na aeronave”, finalizou.

De início, apenas familiares e amigos estiveram dentro do espaço. A equipe da artista foi aplaudida quando chegou ao local. Os portões foram abertos para os fãs às 13h.

Faltavam apenas 4 km para artista e sua equipe concluírem a viagem entre Goiânia e Caratinga, no Vale do Rio Doce, quando a aeronave caiu em Piedade de Caratinga.

Conforme a Polícia Militar, o piloto da aeronave teria tentado fazer um pouso forçado e colidiu com as pedras da cachoeira. “Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da PM na cidade.