'Admirável e exemplar', diz Duda Salabert após Ciro suspender pré-campanha

Querido @cirogomes , sua decisão é admirável e exemplar. Fico feliz ao ver essa sua atitude. https://t.co/8KGWoyK4c1 %u2014 Duda Salabert %uD83C%uDF33 (@DudaSalabert) November 5, 2021

Pedetistas mineiros dizem 'sim'

Duda Salabert (PDT), vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, foi às redes sociais endossar a decisão do correligionário Ciro Gomes, que suspendeu a pré-candidatura à presidência da República após deputados federais pedetistas votarem favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios . Nesta sexta-feira (05/11), a parlamentar utilizou o Twitter para apoiar o companheiro."Sua decisão é admirável e exemplar. Fico feliz ao ver essa atitude", escreveu Duda sobre Ciro.Oposição ao governo de Jair Bolsonaro, o PDT está sob pressão após contribuir para aprovação em primeiro turno do texto sobre as dívidas da União. A PEC, na avaliação do Palácio do Planalto, abre espaço no orçamento federal e viabiliza os pagamentos mensais do Auxílio Brasil, tido como "substituto" do Bolsa Família.O adiamento do pagamento dos precatórios é "fiel da balança" para aumentar a capacidade de gastos."Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional", afirmou Ciro Gomes, ontem, ao anunciar a interrupção dos atos de sua pré-campanha.Mesmo com 15 dos 21 deputados federais pedetistas apoiando a PEC dos Precatórios, o partido acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) com mandado de segurança contra a votação em primeiro turno.A bancada mineira na Câmara dos Deputados tem dois filiados ao PDT: Mário Heringer e Subtenente Gonzaga. Eles fizeram parte da ala do partido que votou favoravelmente ao texto defendido pelo Executivo.Ontem, ao, Gonzaga explicou que a posição majoritária do partido foi firmada após compromissos acordados para viabilizar a aprovação de outros projetos."O compromisso político de colocar outras matérias para votação tornou o resultado melhor do que seria com o texto anterior. Os votos do PDT foram com esses compromissos, e o Ciro teve uma reação que ele tem direito, mas desrespeitosa, uma imposição indevida", rebateu.Duda Salabert, por sua vez, tem certa proximidade com Ciro Gomes. Ela já passou pelo PSOL e ingressou nas fileiras pedetistas em 2019. Um dos fatores que motivaram a escolha pela legenda foi, justamente, a influência do presidenciável.