YouTube já excluiu 33 vídeos de Bolsonaro por disseminação de fake news

Youtube removeu 33 vídeos do perfil de Bolsonaro por disseminar fake news sobre o novo coronavírus (foto: José Dias/PR) A última live do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), feita na quinta-feira (21/10), no qual ele relacionou a vacina contra COVID-19 com o desenvolvimento de Aids foi excluída do YouTube. Com isso, o titular do Palácio do Planalto soma 33 vídeos removidos devido à disseminação de Fake News, segundo um levantamento feito pelo Novelo Data.









Dos vídeos excluídos, 21 deles foram das lives que o presidente realiza semanalmente para comentar os assuntos que estão em alta envolvendo seu governo. Outros, são sobre o uso de hidroxicloroquina para tratamento contra COVID-19.





Confira os vídeos removidos:





Live da Semana com Presidente Jair Bolsonaro (14/01/2020), removida em 19/4/2021

Live da Semana - PRESIDENTE JAIR BOLSONARO (11/02/2021), removida em 23/4/2021

Live de Quinta-feira - 10/12/2020, removida em 23/4/2021

Live de quinta-feira - PR Jair Bolsonaro - 26/11/2020, removida em 23/4/2021

Live da Semana com Presidente Jair Bolsonaro - 09/07/2020, removida em 23/4/2021

Ferronorte, na cidade de Alto Taquari/Mato Grosso, removido em 26/4/2021

Sociedade Européia de Cardiologia afirma: o uso da Hidroxicloroquina não causa arritmia, removido em 26/5/2021

Henrique Prata, (diretor Hospital do Amor de Barretos), recomenda a Cloroquina para o tratar a Covid, removido em 26/5/2021

Deputada de Pernambuco, faz importante relato aos que criticam a HCQ, mas não oferecem alternativa, removido em 26/5/2021

Fox News mostra estudos sobre a eficácia da Hidroxicloroquina no combate ao Coronavírus, removido em 26/5/2021

Imunologista/oncologista Nise Yamaguchi e o uso da Hidroxicloroquina no tratamento do COVID-19, removido em 26/5/2021

Live de quinta-feira com o Presidente Jair Bolsonaro (09/04/2020), removida em 26/5/2021

Dr. Kalil Filho: "Eu usei ... vale a pena o uso da HIDROXICLOROQUINA em pacientes infectados, removida em 26/5/2021

Hidroxicloroquina com Dr. Paolo Zanotto (USP), removido em 26/5/2021

A Hidroxicloroquina cada vez mais demonstra sua eficácia em portadores do COVID-19, removido em 26/5/2021

Live de toda quinta-feira com o Presidente Jair Bolsonaro (26/03/2020), removida em 26/5/2021

O BRASIL NÃO PODE PARAR!, removido em 26/5/2021

Live entre o Deputado Eduardo Bolsonaro e Arthur Weintraub (12/04/2020), removida em 24/6/2021

Live de toda quinta-feira sobre assuntos referentes a semana (03/06/2021), removida em 21/07/2021

Live 27/05/21 PEF Maturacá/AM, removida em 21/07/2021

Live de Quinta-feira -15/04/2021- Presidente Jair Bolsonaro, removida em 21/07/2021

Live da Semana - Presidente Jair Bolsonaro - 04/02/2021, removida em 21/07/2021

Última Live Do Ano! - 31/12/2020, removida em 21/07/2021

Live da Semana com Presidente Jair Bolsonaro - 24/12/2020, removida em 21/07/2021

Live de quarta-feira - Presidente Bolsonaro - 11/11/2020, removida em 21/07/2021

Live da Semana - Presidente JAIR BOLSONARO - 29/10/2020, removida em 21/07/2021

Live de quinta-feira com o Presidente Bolsonaro diretamente da Ilha de Marajó. (08/10/2020), removida em 21/07/2021

Live de quinta-feira com o Presidente e a Ministra Damares. (27/09/2020), removida em 21/07/2021

Live com o Presidente Jair Messias Bolsonaro - 13/09/2020, removida em 21/07/2021

Live da Semana - Presidente Jair Bolsonaro - 06/08/2020, removida em 21/07/2021

Jornalista da CNN sendo desvendada nos primeiros minutos de entrevista com a Dra Nise Yamaguchi, removido em 21/07/2021

Live Semanal com Presidente Jair Bolsonaro - 04/06/2020, removido em 21/07/2021

Live da Semana com Presidente Jair Bolsonaro - 21/05/2020, removida em 21/07/2021

Live de Quinta-feira - 21/10/2021 - PR Jair Bolsonaro, removida em 25/10/2021





Em nota, o YouTube afirmou que utiliza o “machine learning”, uma tecnologia para ajudar a detectar conteúdo potencialmente violador e enviá-lo para análise humana. Pontuou que se esforça “o máximo para garantir que o conteúdo que viole nossas regras não seja amplamente exibido, ou mesmo visualizado, antes de ser removido”. Ainda segundo a plataforma, 10 mil pessoas são responsáveis pela revisão e remoção de material que viola as diretrizes.





Perfis bolsonaristas

Se o presidente da República tem o comportamento de disseminar fake news, seus seguidores reproduzem a prática. Um outro levantamento do Novelo Data mostrou que durante que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, canais de apoiadores do presidente no YouTube têm promovido uma limpa de vídeos sobre tratamento precoce de sua base de vídeos.





Entre o dia 14 de abril e 06 de maio, ou seja, menos de um mês, 385 vídeos de 34 canais, tratando de tratamento precoce, sumiram do ar. A maioria dos vídeos apagados têm ligação ao “tratamento precoce” contra COVID-19.