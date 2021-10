Líderes do G20 visitam Fontana Di Trevi, em Roma, e Bolsonaro não vai

No último dia de reuniões da Cúpula do G20 em Roma, na Itália, neste domingo (31/10), os líderes visitaram um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, a Fontava Di Trevi.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no entanto, não participou do evento. Ele visitou o monumento na sexta-feira (29/20) ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu filho que o acompanha no evento.