Secretário de Cultura de Minas diz que 'todo mineiro quer ser carioca'

Leônidas Oliveira afirmou que todo mineiro quer ser carioca durante lançamento de projeto turístico (foto: Reprodução/YouTube) O secretário de estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, afirmou, na noite desta sexta-feira (29/10), que “todo mineiro quer ser carioca”. A fala ocorreu durante o lançamento do projeto Via Liberdade, uma rota turística com base na BR-040 e que envolve, além de Minas, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro.





A frase foi dita no palco do Palácio das Artes, quando o secretário apresentava Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro. “Todos os mineiros, eu particularmente falo por mim, nós temos e queremos ser cariocas, um pouco cariocas e somos um pouco cariocas”, disse, durante a cerimônia.





LEIA MAIS 19:01 - 27/10/2021 Ao lado de Zema, prefeitos da RMBH assinam decretos de liberdade econômica

18:03 - 20/10/2021 Governo de Minas apresenta projetos à bancada mineira em Brasília





“O Rio de Janeiro tem, e talvez por isso, uma força histórica imensa na relação da construção desse estado, do nosso território. Primeiro de São Paulo, com os bandeirantes, mas foi do Rio de Janeiro que veio, obviamente, a força da arte e da cultura que, nesse estado, se desenvolveu de forma surpreendente nos seus patrimônios históricos”, completou.





Lançado hoje, o projeto Via Liberdade propõe um intercâmbio cultural ao longo dos 1.179 quilômetros da BR-040, que liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro. O objetivo é promover o patrimônio histórico que existe ao longo da rodovia, assim como as paisagens, a gastronomia, as cidades e as tradições.





Entre as ações previstas estão a promoção de destinos estratégicos, atividades de marketing e divulgação envolvendo os três estados e o DF, e encontros com pesquisadores, artistas e especialistas sobre os marcos da história do Brasil espalhados no trajeto.