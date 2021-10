Ao lado de Zema, prefeitos da RMBH assinam decretos de liberdade econômica

Zema participou da assinatura de decretos municipais sobre liberdade econômica (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Vinte e nove cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) assinaram, nesta quarta-feira (26/10), decretos municipais sobre liberdade econômica. Os textos fazem parte de ação do governo mineiro para expandir o programa Minas Livre para Crescer, composto por mecanismos para desburocratizar processos e apoiar empreendedores. A solenidade ocorreu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de BH (CDL), na Região Centro-Sul da cidade.Desde setembro desde ano, Minas Gerais tem um decreto estadual sobre liberdade econômica. A ideia é ampliar o ambiente de negócios no estado. A assinatura das leis municipais sobre o tema ocorre para aumentar a segurança dada aos investidores."O que estamos fazendo aqui é apenas uma parte do que se considera necessário para o desenvolvimento econômico em Minas Gerais", disse o governador Romeu Zema (Novo)."É necessário contemplar várias ações e unir esforços. Contamos com a colaboração dos prefeitos para dar continuidade às políticas em prol do desenvolvimento econômico, tornando o estado mais simples e desburocratizado, e favorecendo a geração de empregos e renda", completou.A assinatura dos decretos implica na revisão das normas em vigor. A simplificação de parte das regras é um dos objetivos, bem como a busca pela chamada livre iniciativa."Acabar com a burocracia e estimular o empreendedorismo é fundamental para criarmos um ambiente econômico mais amigável e atrativo para as empresas. Com isso, consequentemente são gerados emprego e renda. Uma cadeia positiva que reflete em diversas frentes e beneficia a todos", afirmou Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL em BH.