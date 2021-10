Governo de Minas apresenta projetos à bancada mineira em Brasília

Em agosto, Zema apresentou, ao lado de Luisa Barreto, o Portfólio de Projetos 2022 para a bancada mineira (foto: Governo de Minas / Divulgação) A secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luisa Barreto, esteve, nesta quarta-feira (20/10), em uma reunião com a bancada mineira de deputados federais em Brasília. Visita foi feita para tratar do Portfólio de Projetos de 2022.

O projeto tem foco em quatro projetos estratégicos apresentados pelo governo de Minas Gerais. “Estivemos com a bancada federal para tratar do portifólio que o Governo de Minas prepara com mais de 250 projetos, para que os deputados possam analisar. Os projetos são de interesse não só do Estado, mas de toda a sociedade mineira”, disse a secretária.

Para Luisa, as pautas são consideradas altamente relevantes para o Estado e foram objeto das tratativas voltadas à captação de recursos via emendas parlamentares federais indicadas à Lei Orçamentária Anual (LOA) Federal para o próximo ano.





“São projetos vultosos, muito importantes e que demandam uma aplicação mais expressiva de recursos. O Governo de Minas trabalha em parceria com os deputados com o objetivo de levar cada vez mais melhorias para todos os mineiros”, afirmou.

Entre os principais projetos estão as obras infraestrutura rodoviária do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER); a implantação de Sistema Integrado de Abastecimento ou execução de poços artesianos; o manejo integrado das sub-bacias hidrográficas do Jequitinhonha e Rio Doce e a instalação de cisternas de polietileno para mitigar os efeitos da seca/estiagem e reduzir os gastos públicos.

Em agosto deste ano, o governador Romeu Zema (Novo) apresentou o Portfólio de Projetos 2022 para a bancada mineira.