Flávio Bolsonaro chama Renan Calheiros de 'vagabundo' e promete denúncia

Flavio entra em briga com Renan Calheiros (foto: Pedro Ladeira/REPRODUÇÃO) O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou nesta quarta-feira (20/10) que vai denunciar o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), ao Ministério Público Federal (MPF).

O Flávio Bolsonaro também postou um vídeo do pai com apoiadores no Rio Grande do Norte. “Renan Calheiros, faz um teste na rua, só pra eu ver uma coisa, rapidinho”, ironizou.

Renan Calheiros, faz um teste na rua, só pra eu ver uma coisa, rapidinho. https://t.co/Oj6jtAvdbf %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 20, 2021

Em uma live no Instagram, Flávio ainda chamou Renan de “vagabundo”. “Então, são 20 crimes cometidos pelo vagabundo do Renan Calheiros, que, em tese, podem ser investigados. Isso aqui vou juntar e encaminhar ao Ministério Público Federal”, disse o senador.

No relatório, Renan acusa o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador de liderarem uma rede de disseminação de fake news durante a pandemia de COVID-19.