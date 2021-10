Trump manifesta apoio a Bolsonaro após aprovação do relatório da CPI

'Brasil tem sorte em ter Bolsonaro', diz Trump em mensagem de apoio ao presidente (foto: Jim Watson/AFP) Nesta terça-feira (26/10), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado oficial em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na carta divulgada inicialmente por e-mail, devido ao ex-presidente ser banido das redes sociais por disseminação de notícias falsas, e depois compartilhada por diversos usuários nas redes, Trump afirma que Bolsonaro "nunca decepcionará as pessoas no Brasil".









Confiram o comunicado oficial abaixo:

"O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele luta duro, e ama o povo do Brasil - assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil é sortudo de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando por eles. Ele é um grande Presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país!"







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira