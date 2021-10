Bolsonaro ironiza julgamento e alfineta Lula sobre família, drogas e aborto

O presidente Jair Bolsonaro ironizou, nesta terça-feira (26/10), o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de duas ações que pedem a cassação da chapa do chefe do Executivo e do vice, Hamilton Mourão. Acusado de fake news, em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro alfinetou que estaria mentindo caso tivesse dito que o petista defende a família e se posiciona contrário ao aborto e a liberação das drogas. A declaração ocorreu durante culto em comemoração aos 106 anos da Assembleia de Deus.

"Nós temos um bem maior que a nossa própria vida e todos nós um dia partiremos. Mas não existe vida sem liberdade. Olha o que vem acontecendo no Brasil. Pessoas que têm perdido a sua liberdade por opinião. Hoje nós falamos: 'Não é comigo'. É com todos nós. Vai chegar o momento. Algo vai acontecer. Hoje, por volta das 18h, começa o julgamento da cassação chapa Bolsonaro e Mourão. Sabe qual é a acusação? As minhas contas foram aprovadas pelo TSE. Não tem nenhuma acusação de corrupção, enriquecimento ilícito, nada. A acusação é fake news. (Que) Eu menti durante a campanha. Se eu tivesse mentido contra aquele candidato do PT, eu teria que falar que o candidato do PT defende a família. Aí eu estaria mentindo. O candidato do PT é contra o aborto. Estaria mentindo. O candidato do PT é contra a liberação das drogas. Estaria mentindo", apontou.