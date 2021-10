'Despreparado, desonesto, autoritário': discursos de Renan, Aziz e Randolfe

Primeiro a falar, o senador Randolfe Rodrigues relembrou as mais de 600 mil mortes por COVID no Brasil. “O que motivou a criação desta CPI foi ver nosso povo sofrendo. Foi ouvir o choro dos órfãos, dos pais que perderam seus filhos, o clamor do povo nas filas do hospital diante da falta de leitos e da falta de vacinas. O que motivou o nascimento da CPI foi a necessidade de justiça”, disse.