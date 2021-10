Salão acusado de transfobia contra Duda Salabert pede desculpas

AM

Duda Salabert, vereadora (foto: FACEBOOK/Reprodução) O salão de beleza Ana Araujo, localizado em um shopping do Centro de Belo Horizonte, pediu desculpas para a vereadora Duda Salabert (PDT) após ser acusado de transfobia. Na nota, o salão diz “repudiar” ações como essa.

A vereadora foi até ao salão em busca de uma manutenção de sobrancelhas. Ao chegar lá, ela não pode receber o serviço, porque as funcionárias falaram que não poderiam fazer o procedimento em um “homem”.





Duda ainda tentou se explicar, dizendo que era uma mulher trans, e por isso, poderia receber o procedimento. Mas as funcionárias do local insistiram no fato de que ela não era uma mulher.

Fui à administração do shopping e fiz a reclamação. O shopping pediu desculpas. Amanhã farei a denúncia formal.



Recusaram me atender por eu ser uma mulher transexual. Amostra da transfobia diária desse país. %u2014 Duda Salabert %uD83C%uDF33 (@DudaSalabert) October 25, 2021





A vereadora ainda compartilhou que mesmo depois que a direção do shopping foi acionada, o salão manteve a posição.





Com a grande repercussão, o salão soltou uma nota. “Viemos por meio deste post pedir desculpas pelo ocorrido. Nós, do salão, repudiamos esse tipo de ato e todas as providências já estão sendo tomadas para que esse tipo de ato não ocorra mais”, disseram.





