CPI da Cemig mira venda de ativos da estatal e licitações

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a gestão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) começa, nesta semana, a examinar a venda de subsidiárias da estatal. Na mira dos deputados estaduais, está a negociação da fatia da energética mineira na Light, empresa de luz sediada no Rio de Janeiro.A transação foi concluída no primeiro mês deste ano. Em 2019, quando ainda estava vinculada à Cemig, a companhia fluminense vendeu, pelo valor simbólico de R$ 1, suas ações na Renova, que atua com fontes energéticas renováveis. Os acordos vão pautar o depoimento de Luis Paroli Santos, ex-presidente da Light. Ele é aguardado na Assembleia Legislativa nesta terça (26/10).O exame da venda de ativos da Cemig vai correr em paralelo à análise de diversos contratos com dispensa de licitação firmados pela estatal. Paroli se tornou CEO da Light em junho de 2017, deixando o posto cerca de dois anos depois. A avaliação é que ele, como homem ligado ao mercado, pode levar à CPI suas impressões sobre as negociações.“Queremos saber se o que tem acontecido é normal. É normal, por exemplo, vender a participação na Light, em um período de retração econômica, quando as ações estavam muito baixas? Meses antes, as ações da Light estavam muito mais valorizadas. Queremos saber o prejuízo disso para os cofres mineiros”, diz o deputado Professor Cleiton (PSB), vice-presidente e sub-relator do comitê de inquérito. Pela fatia de 22,6% que controlava na Light, a Cemig conseguiu R$ 1,37 bilhão.