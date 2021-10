Samu de Minas recebe verba extra de R$ 8 milhões

Reunião de Rodrigo Pacheco, com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, e com os presidentes dos oito consórcios intermunicipais de saúde (foto: Marcos Brandão/Senado Federal) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) de Minas Gerais vai contar com uma verba extra de R$ 8 milhões. O serviço corria o risco de ser paralisado por conta das dificuldades financeiras. A ação foi uma articulação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O anúncio foi feito em Brasília pelo diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira, durante reunião com o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, e com os presidentes dos oito consórcios intermunicipais de saúde do estado.

Na reunião, ficou combinado que o recurso será repassado a Minas, que cuidará da transferência para oito consórcios intermunicipais.





Em nome do presidente do Congresso, Silveira também assumiu o compromisso de, com os parlamentares de Minas no Senado e na Câmara, assegurar para os Samu's, em 2021, mais R$ 10 milhões, por meio de uma emenda de bancada.





O acordo foi visto com bons olhos pelos presidentes dos consórcios intermunicipais, que em documento enviado a Pacheco, afirmaram que saíram da reunião “felizes”.





“Saímos daqui felizes, não somente por conta do aporte financeiro que conseguimos, mas em razão do comprometimento e empenho do Senado em torno de uma pauta nacional, que é a dificuldade financeira que estão enfrentando os Samu's de todo o Brasil”,diz.