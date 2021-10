Bolsonarista agride cinegrafista da GloboNews: 'Se eu pudesse, mataria'

O cinegrafista Leandro Matozo, da GloboNews, foi agredido com uma cabeçada por um militante bolsonarista nesta terça-feira (12/10), no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. O agressor ainda disse ao profissional e a um repórter que, se pudesse mataria os dois. Matozo machucou o nariz, sangrou bastante, mas está bem.

"Já faz um bom tempo que nós do jornalismo estamos convivendo com ofensas, ameaças e agressões. Hoje a vítima fui eu", escreveu o cinegrafista Leandro Matozo, da GloboNews

Leandro falou sobre o episódio no Twitter. “No final da tarde, nossa equipe decidiu gravar na parte externa da igreja, quando fomos surpreendidos por um apoiador do Presidente Bolsonaro. Ele nos abordou com xingamentos contra a TV e não parou. Em um determinado momento, disse: SE PUDESSE MATARIA VOCÊS", escreveu.