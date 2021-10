Intubado com COVID, prefeito de Buritis tem pouca melhora no fim de semana

Keny Soares Rodrigues (PDT) segue internado em hospital particular de Brasília após caso diagnosticado de COVID-19 (foto: Prefeitura de Buritis/Divulgação)

Fim de semana de altos e baixos no estado de saúde do prefeito de Buritis, no Noroeste de Minas, Keny Soares Rodrigues (PDT), internado desde segunda-feira (4/10) em um hospital particular de Brasília com uma pneumonia causada pela COVID-19.

Mesmo intubado devido à queda da oxigenação, médicos demonstraram preocupação com a não reabilitação dos pulmões do prefeito após sessões de medicamentos no sábado (9/10), com necessidade de vigilância constante no leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que ocupa.

15:27 - 07/10/2021 Prefeito mineiro é intubado com COVID-19 e tem estado de saúde 'delicado' Porém, segundo o boletim médico divulgado neste domingo, o organismo do chefe do Executivo começou a reagir "aos poucos", e a vigilância extra já foi desativada. Rodrigues ainda segue intubado, e agora os médicos tentam reduzir a dependência de oxigênio dos aparelhos mecânicos.

O estado de saúde dele, no geral, ainda é considerado "delicado".

O prefeito tomou as duas doses da CoronaVac nos prazos indicados para a idade dele.

Keny Soares Rodrigues foi reeleito no ano passado com 7.204 votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitraol. É a quarta vez que ele comanda o Executivo de Buritis.

Com relação à pandemia, a cidade tem, segundo o balanço divulgado pelo Painel Estadual de Combate ao Coronavírus, 2.799 casos confimados de COVID-19 desde março do ano passado. Quarenta e oito pessoas morreram.

O Vacinômetro, também do governo estadual, aponta que Buritis já aplicou 16.027 primeiras doses de vacina, 7.086 segundas doses e 483 vacinas de dose única. A cobertura vacinal para os maiores de 12 anos está em 76,54% na primeira dose, e 36,15% na segunda. Todos os dados foram consultados neste domingo (10/10) pela reportagem.