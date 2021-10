Hospital diz que Jefferson pode ter alta e reclama de custos para mantê-lo

Ex-deputado é conhecido por aproximação a Bolsonaro e ataques à democracia (foto: Reprodução)

Filha será expulsa de partido

O Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro (RJ), solicitou à Polícia Federal o envio de agentes para escoltar o ex-deputado federal e expoente do bolsonarismo Roberto Jefferson (PTB). Detido por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ele está internado desde o início de setembro. Em ofício enviado à PF, a casa de saúde afirma que o político pode ser liberado da atenção hospitalar. Há reclamações sobre o custo para mantê-lo sob monitoramento.A alta foi dada na quarta-feira (6/10). O ofício do hospital foi repassado pela PF ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. A casa de saúde alega que "não tem mais condições de suportar os ônus financeiro e humano decorrentes dessa vigilância privada 24 horas por dia". As informações são do site G1.Jefferson aguarda Moraes decidir se volta a uma carceragem ou se segue para a prisão domiciliar. Ele foi detido em 13 de agosto. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o petebista teve a prisão expedida por compor grupo que, na visão do ministro do STF, atua para "desestabilizar as instituições republicanas". O bolsonarista foi acometido por uma infecção urinária e, já no hospital, passou por um cateterismoNesta semana, o PTB resolveu expulsar a ex-deputada federal Cristiane Brasil dos quadros da legenda. Quem também sairá, segundo a direção nacional da agremiação, é o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio.