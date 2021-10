Ministério oficializa troca na superintendência regional da PF no DF

Foi confirmada a dispensa da função do delegado Hugo de Barros Correia (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou na noite desta sexta, 8, troca no comando da superintendência regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Em edição extra do Diário Oficial da União, foi confirmada a dispensa da função do delegado Hugo de Barros Correia e designado para o cargo de superintendente regional da PF no Distrito Federal o delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos.