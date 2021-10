Lula decidirá candidatura à presidência 'no início de 2022'

Lula (foto: Correio Braziliense/Reprodução )

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (8) que decidirá "no início do ano que vem" se lançará sua candidatura para disputar a presidência com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de outubro de 2022.



"Tenho dito que não sou candidato porque só vou decidir minha candidatura possivelmente para o inicio do ano que vem", disse Lula, de 75 anos, em coletiva de imprensa em Brasília, a um ano da eleição que se antecipa como a mais polarizada da história.





"Ainda não decidi porque vou decidir no momento adequado e vou conversar com todo mundo", acrescentou o ex-presidente (2003-2010), após uma semana de reuniões com lideranças políticas na capital.

Lula pode ser candidato depois de ter recuperado em março seus direitos políticos graças à anulação das condenações por corrupção ditadas contra ele, das quais uma o levou à prisão por quase 18 meses, entre 2018 e 2019.



O ano que vem será "um ano eleitoral, em que a gente vai poder brigar muito, para que a gente possa consertar esse país", prometeu Lula, que chamou Bolsonaro de "totalmente incompetente".



"Esse país haverá de ter juízo suficiente para que no dia das eleições, eleja alguém que respeita a democracia (...). Ele (Bolsonaro) deveria fechar a boca e governar", acrescentou.



Desde que foi habilitado pela Justiça, o ex-presidente manteve um perfil baixo, sem deixar de tecer alianças com líderes da esquerda e de centro para preparar seu duelo contra o atual presidente.



Segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, de 17 de setembro, Lula obteria 44% dos votos, contra 26% de Bolsonaro, questionado pela sua gestão da pandemia e que também enfrenta várias investigações judiciais, entre elas uma por prevaricação por supostamente não denunciar indícios de corrupção na compra de vacinas contra a covid.