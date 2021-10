STF adia julgamento após Bolsonaro aceitar depor presencialmente

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/Reprodução) O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (6/10), adiar o julgamento que investiga o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e uma possível interferência na Polícia Federal (PF), após o chefe do Executivo federal, alegar que quer se manifestar de forma presencial.

O inquérito foi aberto após o ex-ministro da Justiça Sergio Moro denunciar Bolsonaro.





O plenário voltaria a julgar hoje o modelo do depoimento de Bolsonaro. Mas com a decisão do presidente, o julgamento foi suspenso pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes.

O julgamento começou em outubro de 2020, com voto de Celso de Mello a favor do depoimento presencial.

O inquérito estava parado depois de a AGU pedir para que o presidente fizesse o depoimento por escrito, como já havia acontecido com o ex-presidente Michel Temer (MDB).