Doria se reúne com Zema, tucanos e empresários em passagem por BH e Betim

Doria chega em território mineiro nesta sexta-feira (1º/10) e será recebido pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa. Depois do encontro, o chefe do Executivo paulista concederá entrevista coletiva às 18h, no restaurante Porcão BH. No mesmo local, participará de um jantar com empresários e lideranças tucanas.

No sábado (2/10), pela manhã, o Governador de São Paulo visitará Betim e será recebido por prefeitos e vereadores do Estado. Na ocasião, falará da sua experiência, realizações e apresentará propostas para o País aos mineiros.Os encontros fazem parte da agenda do governador de São Paulo pelas prévias do PSDB. Os tucanos definirão, em novembro, o candidato do partido que disputará a Presidência da República em 2022. Minas Gerais será o 14° estado visitado por Doria.Vale lembrar que o PSDB mineiro fechou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite , nas prévias para representar o partido nas eleições presidenciais de 2022.