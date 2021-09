MTST protesta em frente à casa do senador Flávio Bolsonaro em Brasília

Manifestantes seguram cartazes sobre a fome e a alta no preço dos alimentos, além de palavras de ordem contra a família Bolsonaro (foto: MTST/Twitter/Reprodução)

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) faz uma nova manifestação contra a fome nesta quinta-feira (30/9). Desta vez, o local escolhido foi a entrada do condomínio Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, onde está a casa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota/RJ). Em uma postagem no Twitter, o grupo descreve o ato como uma ocupação da "mansão da rachadinha! Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$6 milhões", narra a postagem.