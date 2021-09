Câmara de Uberlândia dá posse a Sérvio Túlio (PSL) após morte de vereador

O vereador Sérvio Túlio (PSL) tomou posse na Câmara Municipal de Uberlândia. Ele foi convocado depois da morte do legislador Thiarles Santos (PSL), vítima da COVID-19. O agora vereador empossado já havia sido chamado antes da morte do titular, uma vez que Santos estaria afastado há mais de 30 dias no início dos trabalhos do mês de outubro.

Túlio tomou posse em sessão especial, de acordo com termos do artigo 17º, parágrafo 2º da Lei Orgânica. A sessão especial foi presidida pelo vereador presidente Sérgio do Bom Preço (PP) e pelo vereador Leandro Neves (PSD). O 1º secretário e ordenador de despesas fez a leitura do termo de compromisso, repetido pelo empossado, e do termo de posse.