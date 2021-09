PL contra discriminação LGBTQIA+ é vetado e Zema chama proposta de ineficaz

Zema veta PL contra discriminação LGBTQIA (foto: Fábio Marchetto/Divulgação)

O veto do governador Romeu Zema (Novo) ao Projeto de Lei 2.316 que estabelece punições às empresas que discriminem, coajam ou atentem contra direitos das pessoas em razão da orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero foi publicado no Diário Oficial do último sábado (18/9). O chefe do Executivo estadual chamou a proposta de 'ineficaz' e afirmou que 'o Estado não tem competência para regular responsabilidades jurídicas no âmbito das relações privadas'.