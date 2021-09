Zema e Bolsonaro destacam gestões como 'início de nova fase da política'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) estiveram presente no evento ocorrido nesta sexta-feira (17/9) (foto: Canal do YouTube Planalto/Reprodução) Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) participou na manhã desta sexta-feira (17/9) do lançamento do projeto de revitalização na bacia hidrográfica do Rio Urucuia, em Arinos, cidade da Região Noroeste do estado. Em discurso no evento, ambos gestores buscaram destacar suas gestões como início de uma nova fase na política brasileira.









Durante a cerimônia, máquinas e equipamentos para apoiar prefeituras da região na restauração de áreas degradadas também foram entregues aos municípios. A estimativa do governo federal é de que 371 equipamentos sejam disponibilizados para cerca de 480 mil pessoas em 24 cidades próximas a Arinos.

Bolsonaro, junto do diretor-presidente do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Companhia Desenvolvimento Vale São Francisco (Codevasf), Marcelo Moreira, e do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entregaram, simbolicamente, a chave de um dos tratores que serão concedidos a Adão Benício Ferreira, vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade Riacho da Lagoa.





O prefeito de Arinos, Marcílio de Tonhão (Podemos-MG), ressaltou a importância de adotar políticas públicas para cuidado e preservação do Rio Urucuia. "A bacia é responsável por 40% da água do São Francisco. E é por isso que é importante produzir água, preservar as matas ciliares, fazer os projetos conservacionistas para que a gente possa produzir tecnologias, avançar na produtividade e ter um meio ambiente conservado”, disse o gestor municipal.





Segundo o governo federal, o Rio Urucuia também receberá dez mil peixes da espécie curimatã-pacu. Eles foram criados no Codevasf, em Três Marias, município da Região Centro-Norte de Minas.





Rogério Marinho, disse que o estado mineiro é a ‘síntese do Brasil’, sendo fundamental para abastecimento também de outros estados. “Estava ouvindo os que me antecederam e todos disseram que a revitalização do Urucuia na verdade interessa todo o Brasil. O Norte de Minas, Goiás, o Distrito Federal, e, principalmente, o nosso semi árido brasileiro, onde vivem 26 de milhões de pessoas nos quais temos uma dívida histórica, é a região percorrida pelo rio da integração nacional, o São Francisco. Obrigada Minas pelo presente que você dá ao nosso país", declarou o ministro.





‘Trem novamente nos trilhos’





O governador Romeu Zema destacou durante discurso que Minas Gerais precisa renovar suas leis referentes às restrições de barragens. "Temos de mudar a legislação de Minas Gerais que é extremamente restritiva as barragens. Um país que vive essa insegurança hídrica não pode abrir mão de barragens. Temos lutado, não tem sido fácil. Mas, tenho certeza que avançaremos", disse.





O gestor também afirmou que o ‘trem’ da política no estado ‘está novamente nos trilhos’, após sua gestão. "Estamos atraindo investimentos como nunca, talvez não como o prefeito de Arinos, Marcílio, mas muito ainda será feito em Minas. Isso é apenas o início dos trabalhos. O trem está novamente em cima dos trilhos e o que nós queremos é que esse trem fique muito veloz agora", declarou.





Sob aplausos dos presentes, Zema ainda anunciou que vetará o Projeto de Lei 2.316, que estabelece punições às empresas que discriminem, coajam ou atentem contra direitos das pessoas em razão da orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero.





A proposta foi aprovada em segundo turno pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) om 34 votos a favor e seis votos contra. Ele altera a Lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual.





"Quero lembrar ao povo mineiro que a Assembleia Legislativa de Minas infelizmente aprovou um projeto que caberá a mim vetá-lo. Não podemos permitir que o setor produtivo seja penalizado, venha ter um tercerio banheiro para alguém cujo o sexo não está definido. Então esse projeto será vetado", declarou o governador mineiro.

A iniciativa do gestor estudal foi parabenizada pelo presidente Jair Bolsonaro. "Não podemos aceitar a política da esquerda de nós contra eles, de homo contra héteros, de brancos contra afrodescendentes, de nordestinos contra sulistas, de homens contra mulheres, ricos e pobres, de patrões contra empregados. Somos um só povo. Vejo também Zema falar em agregar valor. Saibam os senhores que um país que não produz um pé de café sequer é o que mais ganha com café no mundo. Como nós temos a mina de nióbio em Araxá, não podemos continuar simplesmente exportando in natura esse mineral tão importante, tão valioso, que praticamente só existe aqui no Brasil", afirmou.

Bolsonaro faz discurso confiante





Em seguida de Zema, o chefe do Executivo afirmou que o projeto 'Pró-Águas Urucuia' é mais um exemplo de sua gestão quebrando padrões da ‘velha política' no Brasil.





"Que país maravilhoso. Quem diria, daqui de Minas Gerais, águas para o nosso nordeste brasileiro. Tenho andado pelo nordeste com nosso ministro Rogério Marinho vendo a alegria daquele povo quando se abre um poço artesiano ou se inaugura um trecho da transposição do Rio São Francisco não tem prêmio. Realmente é algo fantástico. Resolver servir ao povo e não se servir do povo como era a velha política no nosso Brasil", afirmou o presidente.





Além disso, o chefe do Executivo ainda declarou que, desde o início de seu mandato, o Brasil não registrou ‘sequer uma denúncia de corrupção’.





“Estamos completando, com a ajuda do ministro Augusto Nardes, no tocante à governança, dois anos e oito meses sem uma denúncia sequer de corrupção em nosso Brasil. Isso não é virtude, é obrigação. Se pagarem os prejuízos das estatais em 2015 e compararmos com lucro em 2020 essa diferença é na casa de 90 bilhões de reais. Era dinheiro jogado fora, dinheiro que saia nas mãos de ladrões que assaltavam nossa pátria querida", disse.





O presidente também aproveitou o momento para voltar a declarar que ele, sua famíla e demais pessoas próximas, estão sofrendo perseguição. Confiante, ele ainda afirma que 'nada o abala'.



“Sofrer, eu? Sim, mas estou aqui cumprindo uma missão, sou o soldado que está à frente da batalha. Nada me abala, contudo lamento pelo que minha família, amigos e aqueles que estão ao meu lado ajudando a administrar o Brasil sofrem. Mas nós estamos vencendo”, declarou Bolsonaro.





Autoridades elogiam Bolsonaro





Ao longo de todo o evento, o presidente Bolsonaro foi recebido com gritos de ‘mito’, aplausos e diversas congratulações de autoridades presentes. Um deles foi o prefeito Marcílio de Tonhão, que elogiou o governo de Bolsonaro.



"O senhor está fazendo história, porque o senhor é povo. O senhor entende a realidade da população, o senhor tem corrido atrás, o senhor não mede esforços e não faz média com ninguém. É por isso que o senhor é diferente e por isso que o Brasil vai continuar crescendo. Muito obrigada por estar no noroeste de Minas, por atender nosso pedido e defender nosso país", declarou Marcílio.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira