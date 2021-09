Entenda como funciona a democracia no Brasil e a divisão entre poderes

Nomear ministros (que o auxiliam na administração do país),

Executar o Orçamento, formulado anualmente em conjunto com o Congresso Nacional (composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal);

Administrar e aplicar os recursos do país de acordo com sua plataforma de governo;

Nomear o cargo de presidente do Banco Central, além dos órgãos máximos do Poder Judiciário, como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos demais tribunais superiores;

É o chefe supremo das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica);

Para exercer essas funções, o presidente é assessorado pelo Conselho da República e pelo Conselho de Defesa Nacional.

O poder executivo, composto pelo presidente da República, juntamente com os ministros indicados por ele, tem o papel máximo de administração do interesse público. Cabe ao presidente executar as leis, propor planos de ação nacional, sancionar ou vetar uma lei aprovada pelo Congresso. Entre as atribuições do presidente ainda estão: