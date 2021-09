Blog do Vicente: se aprovação de Bolsonaro cair mais, 3ª via ganha impulso

O presidente vive seu pior momento (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Investidores que costumam destrinchar pesquisas dizem que, se a aprovação do presidente Jair Bolsonaro cair abaixo de 20%, uma candidatura de terceira via poderá ganhar forte impulso. Não há, na visão desses especialistas, como um candidato à reeleição se segurar com popularidade tão baixa.