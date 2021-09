Pressão no Ministério da Saúde veio de influenciadores bolsonaristas

AM

Vacinação de adolescentes está suspensa no Brasil (foto: PixaBay/Reprodução) A pressão de influenciadores da ala bolsonarista parece ter afetado o Ministério da Saúde. Isso porque após uma intensa campanha feita nas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades . Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (16/9), Queiroga relatou a pressão feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o assunto.

Já estava programada a vacinação de jovens a partir de ontem. Alguns estados haviam antecipado as doses, mas a recomendação do Ministério da Saúde estava marcada para esta quarta-feira (15/9).





Na coletiva, Queiroga disse que Bolsonaro liga para ele com frequência para se queixar da vacinação. “O presidente me cobra sempre essa questão das vacinas de adolescentes. Hoje ele me ligou e disse ‘olha aí'”.





A pressão de Bolsonaro tem a ver com a notícia da morte de um adolescente que teria tomado vacina. Até o momento, o ministério afirmou que não se sabe se a morte tem relação com a vacinação.





A morte do jovem acabou criando uma onda negacionista na bolha bolsonarista. Uma campanha contra a vacinação de jovens influenciou na campanha de fake news que apontava os perigos – inexistentes – dos imunizantes.





A bolsonarista e ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, foi uma das principais celebridades a aderir a campanha. Ela fez um apelo para Queiroga nas redes. “Sr. ministro da Saúde, decisões tão sérias envolvendo os riscos da vacinação contra COVID em crianças e adolescentes, riscos já expostos por vários estudos, precisam ser esclarecidas! A diretriz mudou em apenas três dias e sem explicações à população!”, escreveu.





Quem também entrou na jogada foi a deputada estadual por São Paulo, Janaína Paschoal (PSL). “A verdade é que NÃO HÁ pesquisas mostrando que a vacinação contra COVID é vantajosa para os próprios adolescentes”, disse. “Eles NÃO podem ser instrumentalizados! Até que haja pesquisas, está certo o Ministério da Saúde suspender. Não se pode defender a ciência só quando interessa!”, afirmou.





Douglas Garcia, também deputado estadual por SP, também falou sobre o assunto nas redes. "O Ministério da Saúde NÃO recomenda a vacinação a crianças e a adolescentes, mesmo assim, Doria insiste em querer vaciná-los. Representarei contra o governo de SP na promotoria de saúde e promoção da criança e da juventude!”, disse.





Após a decisão de Queiroga, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tinha adiantado a vacinação de adolescentes, resolveu manter a imunização.