Renan cobra que Lira despache pedidos de impeachment: 'Não pode se omitir'

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) volta cobrar andamento de impeachment de Bolsonaro (foto: Agência Senado e Brasil/Reprodução)



O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), cobrou novamente nesta quinta-feira (16/9) que seu conterrâneo, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, dê andamento aos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





“O presidente da Câmara precisa despachar os pedidos de impeachment. Ora, se ele se for a favor, ele faz o despacho favorável, se for contra, faz o despacho contrário. Ele não pode se omitir e deixar de despachar. Desse seu despacho, caberá recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Nós temos que suprir essas regras do ponto de vista da lei do impeachment, do funcionamento das Casas legislativas”, disse Renan.



Anteriormente, o senador afirmou que a Lei do Impeachment Nº 1.079 precisa ser atualizada, já que ela foi criada há cerca de 70 anos. Na terça-feira (13/9), Calheiros havia afirmado que vai propor mudanças na lei no parecer final da CPI da COVID.