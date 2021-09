Ex-presidente da BHTrans é convocado para depor na CPI da COVID em BH

Vereador Professor Juliano Lopes (Agir) preside a CPI da COVID em BH (foto: Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID de Belo Horizonte, instalada pela Câmara Municipal da capital de Minas Gerais, aprovou nesta quinta-feira (16/9) a convocação de três pessoas para depor à CPI. Uma delas é o ex-presidente da Empresa de Transporte de Belo Horizonte (BHTrans), Célio Bouzada.









Outros integrantes da Prefeitura de Belo Horizonte vão depor à CPI que apura os gastos do Executivo durante o período pandêmico. Em 7 de outubro, André Reis, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, será ouvido.





Já no dia 14 de outubro, é a vez de Leonardo Vilete Matos, gerente de contratação de serviços gerais e de engenharia, prestar depoimento. Ambos vão abordar a relação com Mário Valadares, dono do Shopping Oiapoque.





Vereadores suspeitam que doações de respiradores à prefeitura podem ter ligação com a reabertura de centros comerciais populares, como o Oiapoque. Valadares, que já depôs à CPI duas vezes, nega essa suspeita dos parlamentares.