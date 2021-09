Vídeo: deputado catarinense diz que Mato Grosso do Sul fica na Região Sul

O deputado federal catarinense Hélio Costa (Republicanos) (foto: TV SENADO/Reprodução)



Viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (15/9), um vídeo no qual o deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) afirma, durante sessão na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, que Mato Grosso do Sul fica na Região Sul do Brasil, não no Centro-Oeste.

“Primeiro, queria falar que o Mato Grosso do Sul não fica na Região Norte. O Mato Grosso do Sul fica na Região Sul. O pessoal errou aqui na geografia. Fica na Região Sul, é na Região Sul. É Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, disse.



Ao continuar, ele continua a confusão, diz que não é na Centro-Oeste e mais uma vez afirma: "É na Região Sul".





Amores, apresento a AULA DE GEOGRAFIA do deputado federal mais votado de Santa Catarina. pic.twitter.com/HI15HCaJPA %u2014 Leonel Camasão %uD83C%uDF08 #VacinaParaTodos #ForaBolsonaro (@camasao50) September 15, 2021





O vídeo acabou se tornando piada nas redes sociais. O deputado foi o mais votado de Santa Catarina, com 179.307 votos.